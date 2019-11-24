"Зрада": журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский деловой журнал The Economist опубликовал видео, в котором есть фрагмент телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Примечательно, что авторы видеоролика использовали для заставки изображения государств на карте мира. Украина представлена в видео без Крымского полуострова.

На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав от редакции журнала отредактировать видеоролик. В украинском посольстве выразили надежду, что такое "уважаемое и всемирно известное" издание изменит карту "должным образом". После обращения украинских дипломатов видео было удалено.