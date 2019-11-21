Бум русского языка в Кыргызстане и проблемы с его изучением

Образовательные организации Кыргызстана и правительство страны столкнулись с неожиданной для себя проблемой. Среди населения резко возрос спрос на изучение русского языка. А те, кто должен такую услугу оказывать, не готовы. Даже несмотря на то, что русский имеет статус официального государственного языка.

Президент Сооронбай Жээнбеков, в преддверие перекрестного года Кыргызстана и России, часто говорит о том, что изучение именно русского языка нужно для устойчивого развития экономики страны. Ведь немалую часть бюджета формируют трудовые мигранты.

По данным статистики, из одной только Ошской области на работу в Россию отправляются более 200 тысяч человек. Аналогичная картина и в других областях. Так что, без знания языка кыргызам, как говорится, никуда.

Возникает резонный вопрос: если интересы власти и населения совпадают, то в чем проблема? Оказывается, именно сейчас начинает «аукаться» массовый отъезд русскоговорящих из страны в 90-е годы. Вторая причина - низкий уровень жизни населения, который тоже мало способствует стремлению получать качественное, да еще и дополнительное, образование.

Как говорит Занфира Мискичекова, доцент кафедры всемирной литературы ОшГУ, «за годы независимости в стране разрушено все то хорошее, что было в советское время, а ничего лучше не построено». По мнению преподавательницы, ВУЗы выпускают «полуфабрикатных специалистов».

«Например, мы готовим русистов, которые на выходе элементарно не знают русского языка», - с горечью констатирует Мискичекова.

И добавляет, что родители школьников, оказались более дальновидными, чем политики и чиновники. Именно их стараниями вопрос преподавания русского языка в школах сегодня встал ребром. Школы даже в небольших городках вынуждены открывать русские классы, чтобы учеников удержать.

И вдруг стало ясно видно, что в стране острый дефицит преподавателей и учебных пособий по русскому языку.

Но если есть желание, возможности не могут не найтись. И учителя в этом вопросе большие надежды возлагают на перекрестный год Кыргызстана и России.

Вот если бы еще и в России так же хорошо понимали значение русского языка. И научились достойно отвечать, по меткому выражению Путина, "пещерным русофобам".