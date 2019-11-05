Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент РФ Владимир Путин считает, что в ряде стран, в том числе и в самой России, различные националистические силы объявили войну русскому языку.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета по русскому языку.

По мнению российского лидера, в мире идет процесс искусственного сокращения пространства русского языка, а вместе с ним и попытки вытеснения на периферию "русского мира". Сейчас к "пещерным русофобам" начинают присоединяться руководители некоторых государств, встраивая такую "борьбу" в официальную госполитику.

Особо Путин подчеркнул, что "за этой политикой стоит всё то же давление и прямое нарушение прав человека, в том числе прав на родную речь, на культуру и историческую память. И на нас, на нашей стране, лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", — сказал президент.

Отвечая на реплику своего советника Владимира Толстого о том, что "русский язык — это мощное оружие", Путин отметил, что не согласен с таким мнением, что "русский язык — это, скорее, мягкая сила. И напомнил, что еще не очень давно в странах Восточной Европы активно учили русский язык, так как это было целесообразно и выгодно. Всё дело в том, что Советский Союз тогда был основным партнёром восточноевропейских стран, и от знания русского языка зависела карьера.

Сейчас наша задача, считает президент, вернуть языку утраченный статус.

"При этом совершенствование правового поля и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии", — сказал Путин.

Президент также поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые станут обязательными для всех госструктур и СМИ.

Напомним, что на минувшей неделе, как сообщала Правда.ру, сразу два преподавателя ВШЭ "отметились" высказываниями в адрес русского языка, назвав его "убогим и клоачным". Подробнее читайте на сайте.