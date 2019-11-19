Роуминг с Белоруссией может быть отменен в 2020 году

Замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов рассказал о сближении профильных ведомств РФ и Белоруссии по вопросу отмены роуминга между странами. Стороны уже согласовали основные мероприятия по отмене роуминга на территории Союзного государства.

Об этом Мамонов рассказал "Российской газете". По его словам, профильные министерства, мобильные операторы двух стран, а также надзорные органы регулярно проводят совместные рабочие встречи, а также видеоконференции, на которых ищут компромиссы по реализации резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства".