Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно будет принадлежать Украине. Об этом Порошенко заявил после просмотра премьеры фильма "Домой", в котором рассказывается о жизни крымско-татарской семьи.

Комментируя фильм, бывший украинский лидер заявил, что "это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали".

По словам Порошенко, на Украине не все верят в том, что Крым снова станет украинским. А фильм, по его мнению, и есть доказательство предстоящего возвращения Крыма.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный способ возвращения Крыма исключен.

Фото: twitter.com