В играющей с моряками белухе в Антарктиде опознали "российского шпиона"

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором один из исследователей с борта южноафриканского судна, дрейфующего в Северном Ледовитом океане, бросает в воду мяч, а белый кит приносит его обратно.

Западные СМИ сразу же объявили белуху "российским шпионом".

Исследователю водных млекопитающих Кваду Финну поведение белухи показалось неестественным. По его мнению, кит этот ранее содержался в неволе, где его обучили приносить предметы в обмен на еду. Попав в естественные условия, заявил Финн, животное недоедает, чем и объясняются его действия, которые принимают за игру.

С мнением Финна согласен автор научных статей Scientific American и New York Times Феррис Джабр, который, кроме этого, предположил, что "это скорее всего Хвалдимир, пойманный когда-то кит, который смог сбежать от российских военных".

На эти слова отреагировало британское издание Independent, в одном из своих материалов заявившее, что приплывший поиграть в мяч с моряками самец белухи — шпион из России.

"Этот кит, возможно, сбежал из российской военной шпионской программы", — пишет издание и напоминает, что в апреле вероятно, именно это животное видели вблизи норвежского портового города Хаммерфест "с привязанной к его телу упряжью и этикеткой, на которой было написано "оборудование Санкт-Петербурга".

Напомним, что тогда российский ВМФ подозревали в существовании спецпрограммы, в которой используют морских млекопитающих. Минобороны России существование такой программы отрицает.

И вот ситуация повторяется.

Норвежский институт морских исследований и Фонд Хвалдимира, созданный в Норвегии для сбора средств на содержание белухи, пока не разделяет эти предположения.

Фото: © YouTube