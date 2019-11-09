Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно украинцы были первыми изобретателями ракетного двигателя, вертолета и первого искусственного спутника Земли. Такое заявление он сделал на Киевском международном экономическом форуме.

По словам Зеленского, гости форума приехали в "удивительную страну", которая является "одним из самых привлекательных и интересных стартапов" на планете Земля".

"Украинцы создали прообраз компакт-диска и рентгена. Наш народ подарил миру такие изобретения как почтовый индекс и электрический трамвай. Также украинцы построили самый большой в мире самолет и создали PayPal и WhatsApp", - заявил украинский лидер.

В конце своего выступления Зеленский подчеркнул, что Украина является "алмазом", требующим "огранки" в виде инвестиций и реформ, чтобы превратить страну в "настоящий бриллиант".