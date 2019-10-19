Киев признал зависимость от российской энергосистемы

Первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин сообщил, что власти хотят отсоединить страну от энергосистемы России. По его словам, правительство уже предприняло для этого ряд шагов, однако полного разъединения в ближайшее время ожидать не стоит.

"Чисто технически мы импортируем энергию из России. Сейчас мы проводим меры, которые позволят нам отсоединиться от российской энергосистемы. Однако на сегодня это невозможно", - заявил Шубин.

Виталий Шубин пояснил, что объединение украинской и российской энергосистемы произошло по историческому признаку. Сейчас на Украине только "Бурштынский энергоостров" соединен с энергоинфраструктурой Европы. Задача украинского правительства - соединить с европейской энергосистемой всю энергетическую инфраструктуру страны.

Шубин выразил надежду, что в ближайшие три года страна сможет преодолеть технические трудности и разорвать энергетические отношения с РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно украинский политик признал энергетическую зависимость страны от России.

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