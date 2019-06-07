Украинский политик признал прямую зависимость страны от России

Украина зависима от связей с Россией и не сможет отказаться от них до тех пор, пока не улучшит свою энергетическую безопасность. Такое мнение высказал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.



Украина готовится к резкому повышению цен на газ...

"У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства", - сказал он в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

Политик добавил, что Украина не может обойтись без российского газа и угля, а также некоторых видов вооружения. Значительная часть украинских энергетических компаний принадлежат российским организациям, которые "выключением одного винтика" могут устроить катастрофу на Украине.

"Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства", - заключил Спивак.