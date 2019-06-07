Украина зависима от связей с Россией и не сможет отказаться от них до тех пор, пока не улучшит свою энергетическую безопасность. Такое мнение высказал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.
"У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства", - сказал он в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
Политик добавил, что Украина не может обойтись без российского газа и угля, а также некоторых видов вооружения. Значительная часть украинских энергетических компаний принадлежат российским организациям, которые "выключением одного винтика" могут устроить катастрофу на Украине.
"Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства", - заключил Спивак.
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