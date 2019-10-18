Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Власти Эквадора увидели "российский след" в недавних протестах

Мир print

Генпрокуратура Эквадора проверяет информацию о том, что недавние протесты в стране были согласованы с иностранными источниками.

Об этом рассказало сегодня РИА "Новости".

По данным агентства, с предварительным заявлением выступила Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома. Она сказала, что "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России".

"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", — цитирует российское информагентство слова начальника эквадорского МВД. Которая отметила также, что беспорядки проходили по "военному сценарию".

Напомним, протесты в Эквадоре начались с начала октября после того, как были отменены государственные субсидии на дизельное топливо и бензин, действовавшие в стране с 1970-х годов. Рынок отреагировал повышением цен на моторное топливо более чем в два раза.  Страна оказалась на грани революции.

В итоге 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ об отмене субсидий. В ответ противники правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

Читайте такжеБунтующих из-за реформ эквадорцев официально объявили террористами

                          В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского

Фото: acento.com.do

Темы эквадор протесты российский след
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня
Здоровье
Дети, которые хорошо спят, лучше учатся в школе и у них приподнятое настроение
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Новости Все >
Замначальника Генштаба слег в больницу после обвинений в мошенничестве
Во Франции полиция предотвратила теракт "в стиле 11 сентября"
Власти США ликвидируют самую крупную тюрьму в мире
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Четверо обвиняемых по делу "Зимней вишни" освобождены из СИЗО
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"
Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Кому помешал "Свободный сокол"?
В Лондонском зоопарке папоротник впервые "сделал селфи"
Последние материалы
Замначальника Генштаба слег в больницу после обвинений в мошенничестве
Во Франции полиция предотвратила теракт "в стиле 11 сентября"
Власти США ликвидируют самую крупную тюрьму в мире
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Четверо обвиняемых по делу "Зимней вишни" освобождены из СИЗО
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"
Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня
Кому помешал "Свободный сокол"?
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Новости футбола
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Общество
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Соломон Соловьев Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Мумии поведали, чем болели люди в древности Константин Кузнецов Игорь Буккер Уроки Нюрнбергского процесса Игорь Буккер
Комментарии
Депутат подарил ветерану телевизор и наказал смотреть только “Россию-1”
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
В России массово увольняют предпенсионеров
Эксперт: заявление Масчана об отсутствии онкологических препаратов - заказное
Верховная Рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани
Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ