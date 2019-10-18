Власти Эквадора увидели "российский след" в недавних протестах

Генпрокуратура Эквадора проверяет информацию о том, что недавние протесты в стране были согласованы с иностранными источниками.

Об этом рассказало сегодня РИА "Новости".

По данным агентства, с предварительным заявлением выступила Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома. Она сказала, что "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России".

"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", — цитирует российское информагентство слова начальника эквадорского МВД. Которая отметила также, что беспорядки проходили по "военному сценарию".

Напомним, протесты в Эквадоре начались с начала октября после того, как были отменены государственные субсидии на дизельное топливо и бензин, действовавшие в стране с 1970-х годов. Рынок отреагировал повышением цен на моторное топливо более чем в два раза. Страна оказалась на грани революции.

В итоге 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ об отмене субсидий. В ответ противники правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

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Фото: acento.com.do