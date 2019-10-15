В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского

В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" на выборах в парламент 13 октября.

Владимир Путин хочет оказывать влияние на то, что происходит и что будет происходить в Польше, — сказал в интервью радио TOK FM Кшиштоф Лидель, эксперт по безопасности, экс-сотрудник Бюро национальной безопасности, который участвовал на выборах в парламент кандидатом от левых сил.

По его словам, "русские больше сосредотачиваются на закулисных действиях, а не на подготовке реального конфликта". "Это способ достижения стратегических целей. Если есть такая возможность, россияне сделают все, чтобы иметь такое влияние", — заявил Лидель.

Эксперт напомнил о скандале с прослушкой разговоров в ресторане "Сова" рядом с парламентом, когда были зафиксированы и разглашены конфиденциальные разговоры между политиками. Он считает, что эта акция была проведена совместно Кремлем и партией "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (ПиС), поскольку были скомпрометированы кадры тогдашней правящей партии "Гражданская платформа".

По мнению Лиделя, в Польше есть два опасных явления, которые играют на руку иностранных спецслужб.

Первое — это поляризация общества. В конфликтной стране "намного проще запускать оперативные игры". Второе — это "централизация процесса принятия решений, в сфере безопасности это худшее, что может быть". По словам Лиделя, большинство важных политических решений принимается лично Ярославом Качиньским, а не правительством во главе с премьер-министром.

"Такая централизация позволяет легко влиять на процесс принятия решений. Легко манипулировать, предоставлять данные, использовать поведенческие профили и слабости конкретных людей", — пояснил эксперт. И добавил, что россияне могут "воспользоваться этими возможностями".

"У наших политиков есть определенная слабость в том, что важные для государства вещи обсуждаются там, где это не разрешено, не важно, ресторан ли это "Сова" или Новогродзка (улица Варшавы, где расположена штаб квартира партии ПиС- Ред.), — считает эксперт.

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная русофобская партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).

Об этом свидетельствуют окончательные итоги подсчета голосов, которые представила в понедельник Государственная избирательная комиссия (ГИК). ПиС получила 43,59% голосов, "Гражданская коалиция" (27,40% и 134 мандата), в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые" (12,56% и 49 мандатов), "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" (8,55% и 30 мандатов) и объединение праворадикальных и евроскептических сил под названием "Конфедерация" (6,81% и 11 мандатов).

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