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Автор Любовь Степушова

Польская оппозиция предложила союз с Россией

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В Польше есть силы, которые ставят на союз с Россией. Коалиция правых сил "Конфедерация", вероятно, пройдет в Сейм на выборах 13 октября.

Лидер польской партии "Конфидерация" Януш Корвин-Микке заявил, что если Польша не сможет обеспечить такой же уровень союза с США, как Израиль, она должна стать на сторону России и выйти из НАТО. Об этом сообщает Niezalezna. pl. Прямо скажем, не банальное заявление.

Бывший депутат Европарламента считает, что размещение американского контингента в Польше нарушает соглашения, в соответствии с которым Россия согласилась на вступление Польши в НАТО. На вопрос о том, следует ли помимо выхода из НАТО также выходить из Европейского Союза, он ответил: "Конечно, но не обязательно сразу входить в рублевую зону". Это, очевидно, программная речь Корвина-Микке накануне выборов в обе палаты Сейма 13 октября.

Согласно данным последнего опроса общественного мнения Kantar Millward Brown для TVN и TVN 24, "Конфедерация" пройдет в парламент, набрав около 5 % голосов. Согласно опросу ИБРИС для Rzeczpospolita, Корвину Микке доверяют 16 % респондентов (53% не доверяют). Он занимает третье место среди лидеров оппозиции после Гжегожа Схетыны и Дональд Туска. На вопрос "Кто лидер оппозиции в Польше?" Януш Корвин-Микке набрал 3, 1% голосов (42% поляков не определились с главным оппозиционером страны).

Януш Корвин-Микке ранее назвал Украину, а не Россию врагом Польши. Он также заявлял, что Польша готовила снайперов, которые расстреливали людей на Майдане. В конце 2015 году он прилетел в российский Крым. Но, вот, взгляды Корвина-Микке на социализм крайне негативные.

По его словам, "социализм аморален". "Давать что-либо бесплатно деморализует. Это фатально для нации. Провозглашение социализма является преступлением, более серьезным и опасным, чем восхваление грабежей и воровства", — утверждает он. Социализм заключается в том, что "десять слабаков держат одного орла за ноги и мешают ему летать", добавляет он.

Ненавидеть социализм и быть за Россию, где многие ностальгируют по социализму — это во второй раз не банально. И что нам делать с таким Корвином-Микке?

Как сказал "Правде.Ру" директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, Януш Корвин-Микке, с которым он лично знаком — это "известный в Польше и Европе человек с достаточно радикальными и иногда даже эпатажными взглядами, но вполне респектабельный депутат Европарламента".

Его членство в Европарламенте, означает, что за ним стоит определенные избиратели, которые поддерживают его взгляды и стремление нарушить сложившуюся цензуру на телевидении и СМИ, и порядок обсуждаемых там тем, отметил эксперт.

"Конфедерация", по словам эксперта, это "в основном молодежное движение в Польше, которое в СМИ усиленно маргинализуется, но набирает обороты". По мнению Юрия Солозобова, настроения в стране сейчас меняются: "две трети поляков считают, что надо налаживать добрососедские отношения с Россией, а среди молодежи таких 75 процентов", утверждает политолог.

"Многие поляки были на нашем Чемпионате мира по футболу, и сказали, что русские вполне нормальный славянский народ, надо чаще ездить в Россию, общаться, и тогда пропагандисткий эффект пропадет", — уточнил эксперт.

По мнению Юрия Солозобова, на фоне катастрофы самолета президента Качиньского под Смоленском 10 лет назад в Польше раздувается русофобия. Но там также понимают, что, "раздувая военную истерию и агрессию до последнего градуса, Польша не добилась ничего, наоборот — наши силы в Калининграде стали еще сильнее, и доминирование на 25 лет Россия обеспечила". "Так что с позиции силы разговаривать с Россией неинтересно", — отметил эксперт.

Польша, по его словам, интересна России своими транзитными возможностями, успехами в агрохозяйстве, производстве товаров народного потребления. "Польша растет на 5 процентов в год пять лет подряд, и плоды этого экономического роста ощущают все поляки — строятся новые дома, предприятия, есть хорошая социальная политика в отношении польских семей, рождаемости, пенсионеров", это тот опыт, который надо перенимать".

"Россия выступает всегда за добрососедские отношения. И если есть партии, которые ставят отношения между Россией и Польшей во главу угла, это прекрасно, потому что это, помимо всего прочего, дает решение проблем Украины автоматически. Это будет совсем другая Россия по уровню развития с европеизированными технологиями, это будет совсем другая Польша — меньше тратящая на оборону и менее агрессивная, и, в конце концов, это будет выход на большой блок стран Восточной Европы, которые также смотрят на Россию", — сказал Юрий Солозобов. Он уверен, что "в мирной развязке наших отношений с Польшей и странами Восточной Европы лежит ключ к успешной политике ближайших пяти лет".

Фото: Facebook страница Януша Корвина-Микке

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Темы польша юрий солозобов россия и польша януш корвин-микке выборы в польше 2019
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