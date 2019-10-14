Бунтующих из-за реформ эквадорцев официально объявили террористами

Власти Эквадора начали активную фазу подавления массовых протестов. Теперь они применяют к протестующим статью "терроризм". Первыми, кого собираются судить по этой статье, стали шесть подростков, которых поймали при попытке нападения на здание государственного казначейства. Им грозит 13 лет лишения свободы.

Другие протестующие блокировали автомобильные дороги, захватывали месторождения нефти, осаждали аэропорт, захватывали другие предприятия, а также брали полицейских в заложники. Решение о применении статьи "терроризм" по отношению к радикально настроенным протестующим приняла генеральная прокуратура, поскольку их действия угрожают жизни гражданам Эквадора.

Сейчас в стране действует чрезвычайное положение. Причиной массовых протестов стали экономические реформы, а также отмена субсидий на топливо.