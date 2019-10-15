В Европе Россию подозревают в финансировании протестов Греты Тунберг

Депутат Европарламента Йорг Мойтен выступил с требованием разобраться, сможет ли Еврокомиссия исключить возможность финансирования Россией экологических забастовок, которые проходят в странах Европы.

По словам Мойтена, данные мероприятия (в частности, "Пятница ради будущего" — движение Греты Тунберг) организованы достаточно профессионально и имеют серьезную финансовую поддержку.

Мойтен отметил, что такого рода движения оказывают негативное влияние на развитие европейской экономики.

Он требует проанализировать экологические протесты чтобы выяснить, имеет ли Россия отношение к организации данных акций.

Стоит напомнить, что в конце сентября Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии и климата.

Российские президент заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг, так как считает неправильным использование детей для достижения даже таких благородных целей. Президент считает, что Грете никто не объяснил, насколько сложен и многообразен современный мир.

Фото: youtube.com

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