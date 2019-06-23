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Полиция задержала 70 экоактивистов под зданием газеты NYT

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек за несанкционированный митинг у здания редакции газеты New York Times. Протестная акция состоялась из-за того, что экоактивистам не нравится как пресса освещает экологические проблемы и изменение климата.


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Задержанным активистам пока не предъявили никаких обвинений, однако в редакции NYT подчеркнули, что уважают право активистов на выражение собственной точки зрения. Также в редакции издания отметили, что уделяют особое внимание экологическим проблемам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об активистах Greenpeace, которые продолжают проводить акции протеста в Антарктиде против добычи нефти.

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Темы nyt протест полиция нью-йорк активисты
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