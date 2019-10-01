Экоактивистку Грету Тунберг пригласили на выступление в Госдуму

Депутат Государственной думы Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в российском парламенте.

По его мнению, молодежь в России стала все чаще выражать свою обеспокоенность состоянием экологии. Он также подчеркнул, что деятельность 16-летней Турберг в вопросе защиты окружающей среды вызывает восхищение.

"Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание", - отметил депутат в своем письме, направленным в посольство Швеции.

Напомним, 24 сентября 16-летняя шведка обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата. Девочка обвинила политиков в том, что они думают лишь о деньгах и экономическом росте.