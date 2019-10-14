В Лондоне сотрудники полиции арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду. Она принимала участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
63-летняя дочь покойного короля Леопольда III посадили в полицейский фургон. Там принцесса находилась примерно 5 часов. О том, что с ней произошло, она рассказала в своем Twitter.
В столице Британии в связи с акциями уже прошло 1307 арестов.
Экорадикалы из Extinction Rebellion решили провести демонстрации из-за бездействия правительства по вопросам климата.
Фото: youtube.com
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В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.