В центре Лондона арестовали 63-летнюю принцессу Бельгии

В Лондоне сотрудники полиции арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду. Она принимала участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.

63-летняя дочь покойного короля Леопольда III посадили в полицейский фургон. Там принцесса находилась примерно 5 часов. О том, что с ней произошло, она рассказала в своем Twitter.

В столице Британии в связи с акциями уже прошло 1307 арестов.

Экорадикалы из Extinction Rebellion решили провести демонстрации из-за бездействия правительства по вопросам климата.

Фото: youtube.com

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