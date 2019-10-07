В Черновцах, городе на Украине, умерли родившиеся неделю тому назад сиамские близнецы.
Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщают "РИА Новости".
Сообщается, что сиамские близнецы родились с одним телом, но двумя головами.
Из роддома их сразу же транспортировали в больницу, но врачам спасти им жизнь не удалось.
Примечательно, что столь серьезное отклонение медики диагностировали еще во время беременности, но мать близнецов отказалась прерывать беременность из-за своих религиозных убеждений.
Украинский "Нафтогаз" призвал Россию разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и "от российских независимых добытчиков".