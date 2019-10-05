Если российские средства массовой информации не будут обсуждать происходящее на Украине, то постсоветскую республику "обсудят солдаты НАТО".
Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов.
На публикацию обратило внимание интернет-издание Lenta. ru.
Так Евгений Попов ответил на слова ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина о том, что россияне якобы устали от регулярного обсуждения событий на Украине. По словам Норкина, там "градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьезной историей".
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.