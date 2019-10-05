ТВ-ведущий: если перестать обсуждать Украину, ее "обсудят солдаты НАТО"

Если российские средства массовой информации не будут обсуждать происходящее на Украине, то постсоветскую республику "обсудят солдаты НАТО".

Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов.

На публикацию обратило внимание интернет-издание Lenta. ru.

Так Евгений Попов ответил на слова ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина о том, что россияне якобы устали от регулярного обсуждения событий на Украине. По словам Норкина, там "градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьезной историей".