Трамп уверен в "честной" Украине при Зеленском

Американский президент Дональд Трамп уверен, что при Владимире Зеленском на Украине будет больше честности в политике.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал президент США в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, обсуждение проблемы коррупции на самом высоком уровне является важным процессом. "Если вы не говорите о коррупции, то зачем давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована", - пояснил глава государства.

Американский лидер также отметил, что не считает существенной угрозу импичмента из-за публикаций о его беседе с Зеленским. По данным газеты The Wall Street Journal, именно этот разговор стал поводом для жалобы от сотрудника разведки. Президент США попросил своего украинского коллегу начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года, писали журналисты.

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