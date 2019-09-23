Адвокат Трампа обвинил Киев в отмывании денег для сына Байдена

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заподозрил руководство Украины в пособничестве в отмывании денег для сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как уточняет телеканал FoxNews, Байден зарабатывал большие деньги на продаже государственный должностей еще будучи вице-президентом США, считает адвокат Трампа. При этом сын Байдена получил около 3 миллионов долларов единовременным платежом от Украины. Средства прошли через Латвию, Кипр и только после этого попали в Америку.

"Если Демократическая партия не призовет к расследованию миллионов Байдена из Украины и миллиардов из Китая,то деньги так и останутся в их семье", - заявил адвокат.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским "примерно восемь раз" попросил своего украинского коллегу оказать содействие в расследовании действий Джо Байдена и его сына. На следующий день Байден потребовал проверить эту информацию.

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