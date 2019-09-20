Гражданина России с грузом контрабандных сигарет на 2 миллиона евро задержали сотрудники литовской таможни на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает местное агентство Delfi со ссылкой на Криминальную службу таможни.
Россиянин вез сигареты в грузовике Renault. При этом он утверждал, что везет в Каунас пластиковые гранулы в Каунас. Его задержали на двое суток.
Таможенники заподозрили наличие контрабанды при проверке машины на мобильном рентгене. Сотрудники открыли прицеп автомобиля и обнаружили там многочисленные коробки с сигаретами, которые россиянин и не пытался прятать.
Согласно предварительным подсчетам, в задержанной партии было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL. По данному факту начато расследование о незаконном владении акцизными товарами, сообщает литовская таможня.
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