На границе с Литвой задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро

Гражданина России с грузом контрабандных сигарет на 2 миллиона евро задержали сотрудники литовской таможни на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает местное агентство Delfi со ссылкой на Криминальную службу таможни.

Россиянин вез сигареты в грузовике Renault. При этом он утверждал, что везет в Каунас пластиковые гранулы в Каунас. Его задержали на двое суток.

Таможенники заподозрили наличие контрабанды при проверке машины на мобильном рентгене. Сотрудники открыли прицеп автомобиля и обнаружили там многочисленные коробки с сигаретами, которые россиянин и не пытался прятать.

Согласно предварительным подсчетам, в задержанной партии было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL. По данному факту начато расследование о незаконном владении акцизными товарами, сообщает литовская таможня.