Вашингтон ввел санкции против национального банка Ирана

Вашингтон вводит санкции в отношении национального банка Ирана. Такое объявление сделал американский президент Дональд Трамп перед встречей с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Глава государства не стал уточнять, в чем именно заключаются санкции, но назвал их самыми строгими санкциями, которые когда либо применялись по отношению к Ирану. По словам министра финансов США Стивена Мунчина, банк был последним источником доходов для иранских властей, однако теперь он перекрыт окончательно.

Санкции против иранского финансового регулятора связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В США считают, что за этим нападением стоит Иран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к началу полномасштабной войны. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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