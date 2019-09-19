Глава МИД Ирана предостерег США от развязывания войны

Военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к началу полномасштабной войны. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние", - подчеркнул министр.

Он добавил, что военный ответ, основанный на "лжи" касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной "большого числа жертв и пострадавших". "Но мы защитим нашу страну, не раздумывая", - заключил глава МИД Ирана.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ответить на "угрожающее поведение" Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил того, что ситуация вокруг Тегерана не будет урегулирована мирным путем.

"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - констатировал Трамп.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Об этом заявляет американский телеканала CBS по ссылкой на собственный источник в Белом доме.

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