Военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к началу полномасштабной войны. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние", - подчеркнул министр.
Он добавил, что военный ответ, основанный на "лжи" касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной "большого числа жертв и пострадавших". "Но мы защитим нашу страну, не раздумывая", - заключил глава МИД Ирана.
Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ответить на "угрожающее поведение" Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил того, что ситуация вокруг Тегерана не будет урегулирована мирным путем.
"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - констатировал Трамп.
Ранее "Правда.ру" писала о том, что Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Об этом заявляет американский телеканала CBS по ссылкой на собственный источник в Белом доме.
Читайте также: Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.