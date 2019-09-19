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CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии

Мир » Азия » Ближний Восток print

Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Об этом заявляет американский телеканала CBS по ссылкой на собственный источник в Белом доме. 

По информации журналистов, аятолла согласился на нанесение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать. 

Источник телеканала подчеркнул, что наиболее достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ являются неопубликованные спутниковые снимки. На них видно, что иранские военные на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность этих снимков была оценена с большим опозданием. 

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, однако в США посчитали, что в случившемся виноваты власти Ирана. Официальный Тегеран отвергает все обвинения в свой адрес. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители Саудовской Аравии, ознакомившись с отчетами американских разведслужб, заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в пользу своей версии о нападении Ирана.

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Темы иран атака аятолла разрешение саудовская аравия
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