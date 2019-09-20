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МРЭФ: агропромышленный комплекс - сфера взаимного интереса

Мир » Бывший СССР » Молдавия print

«Без посредников». Александр Калинин предложил прямой выход молдавским производителям на регионы России

МРЭФ: агропромышленный комплекс - сфера взаимного интереса. 404341.jpeg

В рамках секции «Агропромышленный комплекс - сфера взаимного интереса» участники Молдо-российского экономического форума обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе. В частности, речь шла об инвестировании в производство агропродовольственной продукции в Молдове для последующего экспорта в страны ЕС и СНГ, а также о механизмах расширения взаимного доступа на внутренние рынки стран. 

Модератором встречи выступил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, подобные форумы способствуют развитию двустороннего сотрудничества и открывают новые возможности для бизнеса. «Цель одна - чтобы предприниматели Молдовы получали прибыль, а российские инвесторы были спокойны за сохранность своих вложений», - отметил Калинин.

Для этого глава «Опоры России» предложил предпринимателям Молдовы напрямую выходить на российские регионы через отделения организации. «Если у вас есть интерес к поставкам - вы можете находить партнеров не через долгие пути, а находить их в любых уголках России. У нас есть отделения в каждом регионе», - сказал Калинин. Главными конкурентными преимуществами Молдовы в сфере агропромышленного комплекса являются хороший климат и трудолюбивые люди, считает он.

Замдиректора Федерации сельхозпроизводителей Молдовы Юрий Хурмузаки заявил, что в 2017 году страна произвела 110 тысяч тонн столового винограда. Из них 80 тысяч тонн ушло на экспорт. Доля России в структуре экспорта составляет 60 процентов. В 2018 году поставки столового винограда в Румынию и Россию увеличились в 400 раз.

Для того чтобы сохранить положительную динамику, Федерация, в которую входят 11 сельхозпроизводителей, запустила информационную маркетинговую платформу. 

Исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов «Moldova Fruct» Юрий Фалэ отметил, что сейчас приоритетным направлением работы организации является закладка высокоинтенсивных садов. В частности, это позволило увеличить производство яблок, главным потребителем которых является Россия. Так, страна производит 145 тысяч тонн яблок. Кроме того, Молдова увеличила производство слив и сухофруктов - 25 и 1700 тысяч тонн соответственно. Также в последние годы модернизирована послеуборочная инфраструктура.

По мнению Фалэ, в настоящее время имеются все предпосылки для снятия всех ограничений при экспорте в Россию, исключив при этом возможность реэкспорта. Молдавские предприятия строго соблюдают нормы Россельхознадзора и Агентства по безопасности пищевых продуктов. 

Кроме того, глава «Moldova Fruct» предложил создать совместное российско-молдавское предприятие по производству пластиковой тары.

Директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте отметила потепление отношений двух стран в сфере взаимных инвестиций. Особую роль в этом процессе играет экономический форум, считает она. 

По мнению Линте, хорошие результаты может показать только та сфера экономики, которая имеет внешние рынки. «Если у вас есть только внутренний рынок, это не даст хороших результатов. Их можно добиться только при наличии внешних связей», - сказала она.

Директор консервного производства «Альфа-Нистру» Оксана Петрович отметила сложности, с которыми сталкиваются молдавские производители при выходе на российский рынок. В частности, по ее словам, после кризиса 2014 года многие предприятия так и не восстановили  прежний объем поставок. Также Петрович призвала российские власти рассмотреть вопрос возобновления поставок товаров через территорию Украины. Из-за этого молдавские производители также теряют возможность поставлять свои товары в Киргизию и Казахстан.

Второй Молдо-российский экономический форум проходит с 19 по 21 сентября в Кишиневе. На мероприятие приглашены ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты двух стран. В частности, участие в форуме принимают Президент Республики Молдова Игорь Додон, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков и др.

Среди обсуждаемых тем: торгово-экономическое сотрудничество России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма и агропромышленного комплекса. Кроме того, участники форума работают над реализацией майского соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и регионами Молдовы.

 

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Темы мрэф молдова молдавия инвестиции игорь додон
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