Власти Саудовской Аравии силой заставляют богатейшие семьи страны инвестировать в отечественную нефтедобывающую компанию Saudi Arabian Oil Co. СМИ узнали, что некоторых членов семей удерживали более трех месяцев в отеле Ritz-Carlton, пока они не передали государству активы на сумму более 100 миллиардов долларов.
Сейчас кампания по принуждению продолжается. Однако власти заставляют покупать акции компании, которые ранее были заморожены. Правительства Саудовской Аравии хочет, чтобы сотни богатейших семей приняли участие первичном размещении акций на бирже.
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