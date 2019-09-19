На погашение государственного долга Украины уйдет треть бюджета страны в 2020 году. Об этом рассказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, платежи по внутренним и внешним займам в следующем году составят 292 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов). "На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", - подчеркнул премьер.
Напомним, по данным Министерства финансов Украины, государственный долг страны в июле вырос на 2 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 82,4 миллиарда долларов. В связи с этим правительство страны планирует создать агентство по управлению госдолгом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пересмотреть отношения с Международным валютным фондом. По его мнению, США и Евросоюз готовы списать долги Киеву, поскольку их цель - навредить России.
Читайте также: Эксперт: Украина обезлюдела, срочно нужен дефолт
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.