На погашение госдолга уйдет треть бюджета Украины в 2020 году

На погашение государственного долга Украины уйдет треть бюджета страны в 2020 году. Об этом рассказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, платежи по внутренним и внешним займам в следующем году составят 292 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов). "На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", - подчеркнул премьер.

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, государственный долг страны в июле вырос на 2 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 82,4 миллиарда долларов. В связи с этим правительство страны планирует создать агентство по управлению госдолгом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пересмотреть отношения с Международным валютным фондом. По его мнению, США и Евросоюз готовы списать долги Киеву, поскольку их цель - навредить России.

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