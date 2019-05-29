В 2019 году на погашение госдолга уйдет до 40% бюджета Украины

В текущем году выплаты на погашение государственного долга Украины составят до 40% от бюджета страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.



Коломойский предрекает Украине дефолт, а партия Зеленского выбирает логотип / Новости от 27.05.2019 21:19

"Выплаты по валютному госдолгу в 2019-2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Национального банка. В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить", - передает его слова агентство ТАСС.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пересмотреть отношения с Международным валютным фондом. По его мнению, США и Евросоюз готовы списать долги Украине, поскольку их цель - навредить России.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заверил, что страна продолжит сотрудничество с МВФ.