Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации рекомендовал россиянам в Гонконге избегать массового скопления людей.
Об этом департамент написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает RT.
Причиной предостережения стали митинги в районе Козуэй-Бей.
Напомним, что массовые акции протеста в Гонконге — специальном административном районе Китая — начались в марте и апреле текущего года, но обострились в июне. Протестующие выступают против предложенного властями законопроекта об экстрадиции.
Жители Гонконга считают, что закон подорвет автономию региона.
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