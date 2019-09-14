Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыла в Москву и провела встречу со спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым.
В ходе беседы российский чиновник подчеркнул необходимость возобновления диалога талибов и Соединенных Штатов Америки. Представители талибов отметили, что готовы вернуться к диалогу с США.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить переговоры с талибами после теракта возле американского посольства в Кабуле, который произошел 6 сентября, накануне встречи Трампа с делегацией из Афганистана.
После этого американский лидер пообещал возобновить удары по талибам в Афганистане, чтобы отомстить за убитого солдата США, который погиб из-за теракта 6 сентября в Кабуле.
Также Дональд Трамп признался в том, что американские спецслужбы провели операцию по уничтожению сына террориста номер один в мире Усамы бен Ладена.
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