Трамп признал, что США стоят за убийством сына Усамы бен Ладена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена - Хамза был уничтожен во время спецоперации США. Сын террориста №1 в мире бы членом террористического движения "Талибан" (запрещено в Российской Федерации).

Ранее Хамза бен Ладен был замечен на нескольких видеозаписях, где он выступал перед террористами и пропагандировал бороться с Соединенными Штатами. Также официальные лица Саудовской Аравии еще в марте текущего года сообщали, что страна лишила Хамзу бен Ладена гражданства.

В 2017 году Федеральное бюро расследований США выяснило, что сын Усамы бен Ладена готовится занять его место.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2016 Хамза бен Ладен объявил США вендетту за убийство своего отца. Он отметил, что за смерть Усамы должны нести ответственность все американцы и заверил, что продолжит борьбу направленную против притеснения мусульман.

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