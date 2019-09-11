Трамп пообещал возобновить удары по талибам после срыва переговоров

США будут наносить новые удары по талибам после отмены мирных переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он напомнил, что отменил переговоры с "Талибаном" (организация, запрещенная в РФ - прим.) после того как узнал об убийстве американского солдата из Пуэрто-Рико и еще 11 человек.

"На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится", - сказал президент.

Встреча с лидерами "Талибана" и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа. О том, что она отменяется, лидер США написал в Twitter.

"Сегодня представители Афганистана должны были прибыть в США, но они признались, что совершили атаку на Кабул, чтобы получить ложное преимущество. Из-за их действий погиб один наш солдат. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", - сообщил он.

6 сентября в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих НАТО, один из них - американец.

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