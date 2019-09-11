США будут наносить новые удары по талибам после отмены мирных переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он напомнил, что отменил переговоры с "Талибаном" (организация, запрещенная в РФ - прим.) после того как узнал об убийстве американского солдата из Пуэрто-Рико и еще 11 человек.
"На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится", - сказал президент.
Встреча с лидерами "Талибана" и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа. О том, что она отменяется, лидер США написал в Twitter.
"Сегодня представители Афганистана должны были прибыть в США, но они признались, что совершили атаку на Кабул, чтобы получить ложное преимущество. Из-за их действий погиб один наш солдат. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", - сообщил он.
6 сентября в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих НАТО, один из них - американец.
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