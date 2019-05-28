Делегация исламского движения "Талибан"* сегодня, 28 мая, встретилась с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Об этом заявил бывший глава политического офиса "Талибан"* Мохаммад Аббас Станикзай.
Делегация талибов находится в Москве для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Афганистаном.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия заседания.
Напомним, что "Талибан"* представляет собой исламское движение, зародившееся в Афганистане в 1944-м году. Организация правила страной с 1996 по 2001 год. Также "Талибану"* принадлежал в то время и север соседнего Пакистана. Официально так называемый Исламский Эмират Афганистан был признал лишь тремя государствами - Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Пакистаном.
Организация Объединенных Наций признала "Талибан"* террористической организацией в 2003-м году. В этом же году признал организацию террористической и суд Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о главной ошибке Советского Союза во времена войны в Афганистане.
*Талибан - запрещенная на территории РФ организация.
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