Представители "Талибана"* провели встречу с главой МИД РФ

Делегация исламского движения "Талибан"* сегодня, 28 мая, встретилась с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.



Руководство «Талибана» не желает вести переговоры с США: командир движения в интервью RT / Новости от 01.10.2018 17:35

Об этом заявил бывший глава политического офиса "Талибан"* Мохаммад Аббас Станикзай.

Делегация талибов находится в Москве для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Афганистаном.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия заседания.

Напомним, что "Талибан"* представляет собой исламское движение, зародившееся в Афганистане в 1944-м году. Организация правила страной с 1996 по 2001 год. Также "Талибану"* принадлежал в то время и север соседнего Пакистана. Официально так называемый Исламский Эмират Афганистан был признал лишь тремя государствами - Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Организация Объединенных Наций признала "Талибан"* террористической организацией в 2003-м году. В этом же году признал организацию террористической и суд Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о главной ошибке Советского Союза во времена войны в Афганистане.

*Талибан - запрещенная на территории РФ организация.

Читайте также:

Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?