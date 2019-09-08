Ранее пресс-служба Белого дома сообщала о том, что американский лидер Дональд Трамп должен был провести встречу с лидерами "Талибана"* и президентом Афганистана. Встреча должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа.
Незадолго до самой встречи президент США отменил переговоры и отказался встречаться с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Сегодня представители Афганистана должны были прибыть в США, но они признались, что совершили атаку на Кабул, чтобы получить ложное преимущество. Из-за их действий погиб один наш солдат. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", - написал Трамп в социальной сети.
Причиной отмены мероприятия стал взрыв в Кабуле, который произошел 6 сентября. В результате взрыва погибли двое военнослужащих НАТО, один из них - американец.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о договоренности, которую движение "Талибан"* достигло с США.
* Организация, запрещенная в России.
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