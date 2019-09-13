Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем расспрашивали его следователи Государственного бюро расследований постсоветской республики.
Об этом сообщает RT.
В своем аккаунте в Twitter Петр Порошенко написал, что в ГБР ему задавали вопросы по инциденту в Керченском проливе.
Государственному бюро расследований Украины "недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом", отметил Петр Порошенко.
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