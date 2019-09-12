ВС США разрешил ограничивать предоставление убежища иностранцам

Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища иностранцам. Президент Дональд Трамп уже назвал это решение "большой победой".

"Большая победа Верховного суда Соединенных Штатов в ограничении предоставления убежища!", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Суд отменил запрет, который препятствовал введению новых ограничений. Теперь США могут отказать в убежище любому иностранцу, направляющемуся в страну через другие государства и не запрашивающему защиты.

Напомним, в июне Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов, незаконно прибывших на американскую территорию. "Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - сказал он.

Белый дом также рассматривает вопрос отмены автоматического предоставления гражданства США при рождении в этой стране, даже если родители не являются американскими гражданами.