Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища иностранцам. Президент Дональд Трамп уже назвал это решение "большой победой".
"Большая победа Верховного суда Соединенных Штатов в ограничении предоставления убежища!", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Суд отменил запрет, который препятствовал введению новых ограничений. Теперь США могут отказать в убежище любому иностранцу, направляющемуся в страну через другие государства и не запрашивающему защиты.
Напомним, в июне Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов, незаконно прибывших на американскую территорию. "Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - сказал он.
Белый дом также рассматривает вопрос отмены автоматического предоставления гражданства США при рождении в этой стране, даже если родители не являются американскими гражданами.
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