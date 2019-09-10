Порошенко рассказал о своей уважительной причине не являться на допрос

Занятость в Верховной раде Украины не даст экс-главе республики Петру Порошенко прийти на допрос в Государственное бюро расследований.

Такое заявление сделал его адвокат Игорь Головань. До этого таких неявок было уже три, Головань объяснил их так же и присовокупил несвоевременное вручение бывшему президенту повестки.

Он заявил, что ведомство не учитывает регламента сессий Рады. По словам Голованя, он принес сегодня письменные показания клиента. По какому делу, он не уточнил.

До этого Порошенко два раза давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". По данным ГБР, он проходит по трем уголовным делам как свидетель и фигурирует еще в 13.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что будет требовать от парламента снятия неприкосновенности с некоторых депутатов до вступления в силу соответствующего закона.