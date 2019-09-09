Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка будет требовать от парламента снятия неприкосновенности с некоторых депутатов до вступления в силу соответствующего закона.
Он подчеркнул, что в Раде нет неприкасаемых и в случае необходимости он будет "не просить, а требовать" ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. "Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так - рука не дрогнет", - сказал генпрокурор.
Рябошапка добавил, что сейчас у него нет "наработок" по депутатам нового созыва. Однако он ожидает как разработки старых уголовных дел, так и открытия новых дел, которые могут коснуться и депутатов от президентской партии "Слуга народа".
Напомним, в отношении Порошенко и его окружения расследуется 12 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов.
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