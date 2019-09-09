Экономические санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, усиливают гуманитарный кризис в стране и способствуют росту миграции. Такое мнение высказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Санкции уже серьезно сказались на социальных программах и населении в целом. Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны", - сказала она.
Представитель ООН выразила свою обеспокоенность "потенциально суровым воздействием санкций на права человека". По ее мнению, исключения для гуманитарной помощи не могут исправить ситуации, поскольку сокращение государственных доходов и уменьшение производства нефти не позволяет властям Венесуэлы преодолеть гуманитарный кризис.
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