В ООН отметили губительное влияние санкций США на Венесуэлу

Экономические санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, усиливают гуманитарный кризис в стране и способствуют росту миграции. Такое мнение высказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Санкции уже серьезно сказались на социальных программах и населении в целом. Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны", - сказала она.

Представитель ООН выразила свою обеспокоенность "потенциально суровым воздействием санкций на права человека". По ее мнению, исключения для гуманитарной помощи не могут исправить ситуации, поскольку сокращение государственных доходов и уменьшение производства нефти не позволяет властям Венесуэлы преодолеть гуманитарный кризис.