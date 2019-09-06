Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию поддерживать его страну, а не "гнобить и наклонять ее". Он заверил, что отношения между двумя странами братские, а Белоруссия никогда не предаст "своего старшего брата", однако попросит взамен поддержку в трудную минуту.
"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - сказал глава государства.
Лукашенко добавил, что сейчас в мире идет "незримая борьба" за право влиять на его страну. "Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад", - заключил белорусский лидер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Лукашенко, после распада СССР белорусов "кинули" с советскими рублями, а стране задолжали "много миллиардов", но так ничего и не вернули.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.