Лукашенко призвал Россию поддерживать, а не "наклонять" Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию поддерживать его страну, а не "гнобить и наклонять ее". Он заверил, что отношения между двумя странами братские, а Белоруссия никогда не предаст "своего старшего брата", однако попросит взамен поддержку в трудную минуту.

"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что сейчас в мире идет "незримая борьба" за право влиять на его страну. "Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад", - заключил белорусский лидер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Лукашенко, после распада СССР белорусов "кинули" с советскими рублями, а стране задолжали "много миллиардов", но так ничего и не вернули.

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