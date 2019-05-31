Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР белорусов "кинули" с советскими рублями, а стране задолжали "много миллиардов", но так ничего и не вернули.
"После распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Нам оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", - сказал он, выступая перед руководителями конституционных судов зарубежных государств на международном форуме конституционного права в Минске.
Лукашенко добавил, что после этого в Белоруссии наступило очень тяжелое время, когда "народу нечего было есть". Именно поэтому правовая система страны нацелена на укрепление властной вертикали, уточнил президент.
"В голодной стране основное право было - накормить и одеть людей", - заключил белорусский лидер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на последнем совещании с экономическим крылом правительства Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Лукашенко заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии закрывая свои рынки для белорусских товаров.
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