Лукашенко попросил российских политиков "не страдать" от его заявлений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился в адрес российских политиков и попросил их "не страдать" из-за его слов. Так белорусский лидер прокомментировал ранее сказанную фразу о том, что "тот, кто уничтожит Белоруссию, будет проклят".
"После этих слов (о проклятии в адрес тех, кто уничтожит Белоруссию — прим. ред.) многие российские политики начали "страдать". Мол это я произнес в адрес России. Но это не так. Я говорил это в адрес тех, кто собирается это сделать", — заявил Лукашенко.
"Я до сих пор считаю, что Россия — является главной опорой суверенитета Белоруссии. Поэтому если что-то случиться, то российские и белорусские солдаты будут вместе сидеть в окопах и воевать против общего врага", — добавил президент Белоруссии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лукашенко сравнил отказ от русского языка в потерей разума. Во время ежегодного послания к народу и парламенту он заявил, что в русский язык "вложена душа", и он является общим достоянием россиян и белорусов.
На фото: Александр Лукашенко
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