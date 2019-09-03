Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября объявил о закрытии белорусско-украинской границы из-за потока оружия. По словам белорусского лидера, увеличение незаконного оборота оружия в стране может привести к развитию терроризма.
"Мы были вынуждены наглухо закрыть границу с очень близкими людьми, с нашими украинскими братьями, из-за хлынувшего потока оружия. Сейчас на белорусско-украинской границе режим пропуска еще строже, чем на границе с Североатлантическим блоком, который мы всегда считали врагом №1", - пояснил Лукашенко.
Примечательно, что Александр Лукашенко уже поднимал этот вопрос в беседе с экс-президентом Украины Виктором Ющенко в 2018 году. Белорусский лидер утверждал, что события в Донбассе очень влияют и на Белоруссию, поскольку на белорусско-украинской границе изымают большое количество оружия.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Белоруссия приступила к производству мобильных радиолокационных станций и пушек против беспилотных летательных аппаратов.
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