Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может пойти на покупку дополнительных комплексов C-400 у России, если США откажутся продавать стране комплексы ЗРК Patriot.
"Мы до сих пор испытываем потребность в таких комплексах. Более того, эта потребность никуда не исчезнет, пока мы не сможем производить собственные ракетные комплексы. Если США заблокируют сделку по ЗРК Patriot, то мы обратимся к России для покупки C-400", - пояснил Чавушоглу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей