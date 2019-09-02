Турция может купить дополнительные комплексы C-400 у России

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может пойти на покупку дополнительных комплексов C-400 у России, если США откажутся продавать стране комплексы ЗРК Patriot.

"Мы до сих пор испытываем потребность в таких комплексах. Более того, эта потребность никуда не исчезнет, пока мы не сможем производить собственные ракетные комплексы. Если США заблокируют сделку по ЗРК Patriot, то мы обратимся к России для покупки C-400", - пояснил Чавушоглу.