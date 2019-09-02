Госдеп США будет готовить в России "правильных журналистов"

Госдепартамент США объявил грант на сумму 150 тысяч долларов для организации летней школы для журналистов из России. Об этом рассказал журналист Армен Гаспарян в своем телеграм-канале.

Трехнедельные курсы для российских журналистов пройдут летом 2020 года. В описании гранта указано, что участниками могут стать специалисты, которые имеют опыт работы в российских СМИ или до этого работали в США.

Журналистов из России будут обучать "западной журналистике", а также этическим вопросам, подбору источников и проверке информации.