Госдепартамент США объявил грант на сумму 150 тысяч долларов для организации летней школы для журналистов из России. Об этом рассказал журналист Армен Гаспарян в своем телеграм-канале.
Трехнедельные курсы для российских журналистов пройдут летом 2020 года. В описании гранта указано, что участниками могут стать специалисты, которые имеют опыт работы в российских СМИ или до этого работали в США.
Журналистов из России будут обучать "западной журналистике", а также этическим вопросам, подбору источников и проверке информации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей