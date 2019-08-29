Валенса: США перестали быть мировым лидером

Экс-президент Польши, лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает, что США перестали быть мировым лидером в морально-политическом плане.

В интервью газете "Речь Посполита" он заявил, что Соединенные Штаты пока еще остаются "главной мировой державой" в военной и экономической сферах, но миру необходимо также моральное и политическое лидерство.

По словам Валенсы, он не собирается встречаться с американским лидером Дональдом Трампом, который приедет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Он также отметил, что решение не приглашать на них руководство России является неправильным.

"Не пригласив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того плохие отношения. Если у нас есть возражения, давайте разговаривать, а не изолировать", - сказал экс-президент.

Добавим, на памятные мероприятия, которые состоятся 1 сентября, польские власти не стали приглашать президента РФ Владимира Путина из-за присоединения Крыма к нашей стране.

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