Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко не станет приезжать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita.

По мнению издания, это объясняется тем, что приглашение не получил президент России Владимир Путин, и Лукашенко проявил солидарность. По этой же причине белорусские политики высокого ранга также не поедут 1 сентября в Варшаву на какие-либо памятные мероприятия. Комментариев белорусского МИДа пока не поступило.

Отказ пригласить россиян официальная Варшава связывает с тем, что СССР, по их мнению, допустил в 1939 году нарушение международного права, заключив пакт Молотова-Риббентропа. При этом приглашена Германия, развязавшая войну именно нападением на Польшу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что любые мемориальные мероприятия, связанные со Второй мировой войной, без российского участия являются неполноценными.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Польша призвали страны Европейского союза расследовать "преступления сталинизма и нацизма". В Прибалтике считают Иосифа Сталина не менее ответственным за войну, чем Адольфа Гитлера.