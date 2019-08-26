На Украине пообещали сдерживать Россию от ее нашествия на Европу

"Киевской Руси" необходимо развалить "Московию", потому что она "тюрьма народов".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко.

Специалист призналась, что ждет, когда и в России "по примеру Украины" декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а следом захоронят тело Владимира Ленина.

По словам Анны Гопко, у Украины есть миссия "сдерживать" Российскую Федерацию от ее нашествия на "европейскую цивилизацию".

Напомним, что в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

Закон предполагает, например, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поделился своей уверенностью в том, что над Донецком будет развеваться украинский государственный флаг.

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