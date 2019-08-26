"Киевской Руси" необходимо развалить "Московию", потому что она "тюрьма народов".
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко.
Специалист призналась, что ждет, когда и в России "по примеру Украины" декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а следом захоронят тело Владимира Ленина.
По словам Анны Гопко, у Украины есть миссия "сдерживать" Российскую Федерацию от ее нашествия на "европейскую цивилизацию".
Напомним, что в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.
Закон предполагает, например, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поделился своей уверенностью в том, что над Донецком будет развеваться украинский государственный флаг.
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Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.