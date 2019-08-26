Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко поделился своей уверенностью в том, что над Донецком будет развеваться украинский государственный флаг.

Соответствующее заявление экс-глава постсоветской республики сделал на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Таким своеобразным образом Петр Порошенко поздравил Донецк — столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики — с Днем города.

Бывший президент Украины написал, что постсоветская республика "не прекратит борьбу с российским агрессором" и обязательно вернет себе "украинский" Донецк. Над столицей ДНР, написал Порошенко, "будет гордо развеваться украинский флаг".

Напомним, что Петр Порошенко занимал пост главы Украины с 7 июня 2014 года. На посту президента весной текущего года его сменил 41-летний Владимир Зеленский.

Донецкая народная республика была провозглашена в 2014 году, после государственного переворота на Украине. Киев рассматривает ДНР и соседнюю ЛНР как "временно оккупированные" Российской Федерацией территории.

Отметим, что буквально несколько дней назад над зданием Народного совета в Донецке был поднят государственный флаг Российской Федерации.

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